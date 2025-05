C’è la convocazione del tavolo a Roma

Si avvicina il tavolo di confronto a Roma, fissato per il 22 maggio al Mimit, dopo l'incontro del 16 a Milano. I sindacati puntano a questo passo cruciale per sollecitare un nuovo piano industriale, mentre la crisi di ST rimane una priorità per la Regione, come sottolineato dal consigliere regionale Jacopo Doz.

Dopo il tavolo del 16 a Milano, seguirà quello di Roma, il 22 maggio, al Mimit. Era la convocazione che i sindacati aspettavano per continuare il pressing sulla dirigenza e ottenere un nuovo piano industriale. "La crisi di St è tra le priorità della Regione - dice il consigliere regionale Jacopo Dozio (Forza Italia) -. Gli assessori Simona Tironi e Guido Guidesi stanno seguendo come il sottoscritto l’evolversi della situazione con l’obiettivo di garantire la continuità del sito produttivo di Agrate e anche i livelli occupazionali. Non è pensabile che un’impresa leader nella produzione di semiconduttori tagli 800 dipendenti nello stabilimento brianzolo". Bar.Cal. 🔗Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - C’è la convocazione del tavolo a Roma

Aggiornamenti pubblicati da altri media

C’è la convocazione del tavolo a Roma

Lo riporta ilgiorno.it: Dopo il tavolo del 16 a Milano, seguirà quello di Roma, il 22 maggio, al Mimit. Era la convocazione che i sindacati aspettavano per continuare il pressing sulla dirigenza e ottenere un nuovo piano ind ...

Nuovo stadio della Roma a Pietralata, blitz per far entrare gli operai nell'area. I residenti: «Noi distratti al tavolo-farsa in Comune»

Da roma.corriere.it: Un altro colpo di scena nella vicenda dei primi sondaggi archeologici, rinviati lunedì dopo i tafferugli in via degli Aromi. Pronto un calendario di manifestazioni dei Comitati. «Il 17 maggio marcerem ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

DISABILITÀ : CHIESTA CONVOCAZIONE ASSESSORE MAMMÍ IN COMMISSIONE REGIONALE

"Condivido il grido d'allarme lanciato dal consigliere comunale Rachele Mussolini relativo ai fondi messi a disposizione delle persone con disabilità gravissime.