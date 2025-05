c è anche il panettone delle olimpiadi milano cortina 2026 e arriva da bergamo

Il Panettone delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 è una dolce novità direttamente da Bergamo. In vista dell'imminente inizio dei Giochi Olimpici Invernali a febbraio 2026, il Panificio Marchesi presenta con orgoglio questa prelibatezza, unendo tradizione e sport in un simbolo di festa e convivialità.

Milano, 14 maggio 2025 – Manca sempre meno all’inizio dei Giochi Olimpici Invernali, al via a febbraio 2026. Ora le Olimpiadi di Milano Cortina hanno anche un loro panettone, che viene da Bergamo. Il Panificio Marchesi di Bergamo, produttore del Panettone Marchesi e della Colomba Marchesi, infatti grazie alla firma del contratto di licensing, è stato designato Licenziatario Ufficiale di Fondazione Milano Cortina 2026 per la realizzazione de l Panettone Ufficiale dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali Milano Cortina 2026. L'accordo non include solo il panettone ma anche la Colomba, la Veneziana e il Pandoro ufficiale delle Olimpiadi Invernali. La confezione richiamerà il look scelto per i Giochi ovviamente con il Marchio Olimpico e Paralimpico di Milano Cortina 2026. Il Panettone di Milano Cortina 2026, sarà disponibile nella variante tradizionale, al cioccolato e veneziana mandorlata senza canditi e verrà prodotto in maniera artigianale con alcune fasi di lavorazione condotte interamente a mano da Silvano Marchesi, due volte vincitore del Premio Miglior Panettone della Lombardia al Panettone Day Contest. 🔗Leggi su Ilgiorno.it