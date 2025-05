CdS – tira una brutta aria a Roma

Nel clima teso di Roma, la situazione calcistica si fa incandescente. Secondo il Corriere dello Sport, l’AS Roma frena nel calciomercato, con un’altra delusione per i suoi tifosi. Dovbyk, attaccante promesso, non riesce a brillare e le aspettative si affievoliscono. Scopriamo i dettagli di questa situazione complessa che sta coinvolgendo la squadra giallorossa.

2025-05-14 08:38:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrare l’ultima notizia di calciomercato del Corriere dello Sport: ROMA – Un ’altra big, un altro flop, e Dovbyk chiude la partita in bianco. Non solo sul tabellino ma anche per quanto riguarda i tiri, e adesso mister 40 milioni comincia a essere un vero e proprio caso. Sicuramente preoccupante nel rapporto prestazioni e prezzo, sia del cartellino sia dell’ingaggio: una situazione che mette inevitabilmente in discussione anche il suo futuro in giallorosso nel nuovo progetto che partirà il prossimo luglio. Perché o arriverà un allenatore che lo stima ed è pronto a scommettere su di lui, oppure verrà presa in considerazione a Trigoria anche l’ipotesi di una clamorosa cessione dopo soltanto un anno dal suo costoso arrivo dal Girona. 🔗Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - CdS – tira una brutta aria a Roma

Potrebbe interessarti su Zazoom

Tensioni e Proteste a Roma: Inviato di L'Aria che Tira Coinvolto in Manifestazione Non Autorizzata

In un'incandescente diretta televisiva su La7, Andrea Milluzzi, inviato della trasmissione "L'Aria che Tira" condotta da David Parenzo, si è trovato al centro di una tumultuosa situazione durante una manifestazione non autorizzata a Roma.