Cava de’ Tirreni gara deserta per la gestione del Palazzo delle arti e della cultura

La gara per l'affidamento in concessione del “Palazzo delle arti e della cultura” di Cava de’ Tirreni è stata dichiarata deserta. L'appalto, gestito dalla Centrale Unica di Committenza per conto del Comune, mirava alla gestione dell'immobile e dei servizi culturali e ricreativi associati, ma non ha attratto offerte.

È stata dichiarata deserta la gara per l'affidamento in concessione del "Palazzo delle arti e della cultura" di Cava de' Tirreni. La procedura, bandita dalla Centrale Unica di Committenza per conto del Comune, prevedeva la gestione dell'immobile e dei relativi servizi culturali, ricreativi e.

