Cav autostrade | 293 milioni di utili nel 2024 crescono ancora i transiti

CAV - Concessioni Autostradali Venete ha registrato un utile di 29,3 milioni di euro per il bilancio 2024, evidenziando un aumento dei transiti. I ricavi raggiungono 163,1 milioni e il margine operativo lordo tocca i 95 milioni, con un risultato ante imposte di 41 milioni, come riportato durante la presentazione dei dati finanziari.

Cav - Concessioni Autostradali Venete chiude il bilancio di esercizio 2024 con un utile di 29,3 milioni di euro. I ricavi raggiungono quota 163,1 milioni, con un margine operativo lordo di 95 milioni e un risultato prima delle imposte di 41 milioni. I dati sono stati presentati nel corso. 🔗Leggi su Veneziatoday.it © Veneziatoday.it - Cav autostrade: 29,3 milioni di utili nel 2024, crescono ancora i transiti

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Autostrade dello Stato va avanti: acquisite le quote di ANAS in 4 società autostradali

Riporta hdmotori.it: il 50% di Concessioni Autostradali Venete – CAV S.p.A. il 35% di Autostrada Asti – Cuneo ... S.p.A. Nella nota stampa si legge che l'intera operazione ha un valore di 342,5 milioni di euro, ...

Autostrade dello Stato ha acquistato da Anas partecipazioni in quattro tratte a pedaggio

Secondo msn.com: Nello specifico Autostrade dello Stato ha rilevato il 50% di Concessioni Autostradali Venete (Cav), il 35% di Autostrada ... Operazione da 342,5 milioni Nel complesso si tratta di un’operazione ...

Autostrade dello Stato acquisisce le quote Anas in 4 società

Secondo msn.com: Il valore dell’acquisizione è di circa 342,5 milioni di euro, determinato in base al valore contabile delle partecipazioni cedute. “Autostrade dello Stato, attraverso le quattro società ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Estate 2024 - niente vacanze per 6 -5 milioni di italiani: oltre la metà per ragioni economiche

it e Prestiti 000 domande di finanziamento personale, ha messo in luce che chi ha chiesto questo tipo di prestito ha cercato di ottenere, in media, 5.