Cauet non si espone | Finale tra PSG e Inter? Complicato per me fare il tifo per una delle due

Benoit Cauet, ex centrocampista di Inter e PSG, ha condiviso le sue emozioni riguardo alla finale di Champions League tra le due squadre. Intervenuto su Radio Kiss Kiss Napoli, ha rivelato le difficoltà nel tifare per una delle due, sottolineando il legame speciale con entrambe le realtà calcistiche.

L’ex centrocampista di Inter e PSG, Benoit Cauet, si è espresso così in vista della finale di Champions tra nerazzurri e parigini. Intervenuto sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli, l’ex centrocampista dell’ Inter e del PSG, Benoit Cauet, ha parlato così della finalissima di Champions League che andrà in scena il 31 maggio a Monaco di Baviera tra i nerazzurri di Simone Inzaghi e i parigini di Luis Enrique. FINALE DI CHAMPIONS? – « Conosco bene sia il PSG che l’Inter, è complicato per me fare il tifo per una delle due. Da parte del PSG c’è grande entusiasmo perchè dopo cinque anni ritrovano una finale. A gennaio hanno preso Kvaratskhelia e Luis Enrique è stato bravo a resistere a tutti gli attacchi che ha avuto. Se vince la Champions il merito è di Luis Enrique. L’Inter ormai è una squadra esperta, ma siamo alla fine di un ciclo che potrebbe concludersi nella maniera migliore ». 🔗Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Cauet non si espone: «Finale tra PSG e Inter? Complicato per me fare il tifo per una delle due»

