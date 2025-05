Cau di Castel Bolognese e Conselice | quando aprono

Ravenna, 14 maggio 2025 – I due nuovi Centri di Assistenza Urgenza (CAU) apriranno venerdì 27 giugno a Castel Bolognese e Conselice. Queste strutture rappresentano un importante passo avanti per rafforzare la sanità sul territorio, migliorando l'accesso alle cure e rispondendo alle esigenze della comunità locale.

Ravenna, 14 maggio 2025 – Sono finalizzati a rafforzare la sanità di territorio i due nuovi Centri di Assistenza Urgenza (CAU) attivi dal prossimo venerdì 27 giugno a Castel Bolognese (Valle del Senio) e a Conselice. Si tratta di un importante passo avanti nella costruzione di un sistema sanitario pubblico più vicino, accessibile ed efficiente. Il CAU di Castel Bolognese sarà ospitato presso la Casa della Comunità in Viale Roma 3B, mentre quello di Conselice sarà situato nella Casa della Comunità in Via Selice 101. Questi nuovi centri offriranno una risposta alle urgenze sanitarie non gravi, contribuendo a ridurre gli accessi impropri ai Pronto Soccorso. L’attivazione del servizio è stata possibile grazie a l lavoro congiunto di Ausl Romagna e delle Amministrazioni Comunali delle due cittadine. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Cau di Castel Bolognese e Conselice: quando aprono

Ne parlano su altre fonti

Cau di Castel Bolognese e Conselice: quando aprono

Da msn.com: Gli orari e gli indirizzi dei nuovi centri di assistenza urgenza per i casi meno gravi. Servizio garantito al mattino il sabato e nei giorni festivi ...

Dal 27 giugno aperti i CAU a Castel Bolognese e Conselice

ravennawebtv.it scrive: A partire da venerdì 27 giugno saranno attivi i Centri di Assistenza Urgenza (CAU) a Castel Bolognese (Valle del Senio) e Conselice, un importante passo avanti nel potenziamento della sanità territori ...

50 km: Castel Bolognese per i Tricolori

Si legge su fidal.it: Tornano a Castel Bolognese (Ravenna) i Campionati italiani assoluti e master di 50 km, per la sesta volta dal 2006: si corre venerdì 25 aprile, con partenza e arrivo in piazza Bernardi e un percorso ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Castel Volturno, incendio in casa: muore ghanese

Un uomo originario del Ghane è morto a causa dell'incendio divampato nella casa dove viveva assieme alla moglie e ad un'altra persona.