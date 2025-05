Catania la sfida su due fronti | offerta per Torre del Grifo e l’impresa playoff a Pescara

Mentre il Catania si appresta a affrontare il Pescara in una cruciale sfida playoff, con la necessità di vincere con almeno due gol di scarto, il club è anche attivamente impegnato in importanti sviluppi fuori dal campo. Una sfida su più fronti che promette di animare ulteriormente l'atmosfera intorno alla squadra etnea.

