Catania fuori dai playoff l' amarezza di Toscano | C' è delusione non è tempo per parlare del futuro

Il Catania esce dai playoff di Serie C, nonostante la vittoria per 2-1 contro il Pescara. La delusione per l’allenatore Mimmo Toscano è palpabile, evidenziando che non è tempo di pianificare il futuro. Penalizzato dal doppio confronto e dalla posizione in classifica, il sogno di un nuovo turno svanisce, lasciando spazio all’amarezza.

Il Catania vince 2-1 a Pescara ma non riesce a staccare il pass per il prossimo turno dei playoff di Serie C in quanto penalizzato dal doppio confronto e dal piazzamento stagionale in classifica. L'allenatore rossazzurro, Mimmo Toscano, è intervenuto nel post gara ai microfoni dei colleghi di.

