Catania blitz dei carabinieri in via Capo Passero

Catania registra un blitz dei Carabinieri in via Capo Passero, dove sono state sequestrate dosi di cocaina e marijuana destinate allo spaccio. L'operazione rientra nelle strategie di controllo del territorio del Nucleo Radiomobile, che continua a monitorare intensamente le aree urbane a rischio per contrastare la criminalità.

Sequestrate dosi di cocaina e marijuana pronte per lo spaccio. Prosegue l'intensa attività di controllo del territorio da parte del Nucleo Radiomobile dei Carabinieri di Catania, impegnato in un'azione di vigilanza sistematica nelle zone urbane considerate a rischio sotto il profilo della legalità e della sicurezza. Controlli mirati tra via Capo Passero e via Galermo. Nel corso della notte, una pattuglia dell'Arma ha effettuato un'operazione perlustrativa in un'area compresa tra via Capo Passero e via Galermo, già nota alle forze dell'ordine per precedenti interventi. I militari hanno ispezionato diversi punti strategici, compresi marciapiedi, aree condominiali, angoli appartati e spazi dove potevano essere nascosti droga o armi. Droga nascosta tra la vegetazione. Durante le operazioni, i Carabinieri hanno scoperto un sacchetto in plastica nascosto ai margini della carreggiata, al cui interno erano contenute 48 dosi di cocaina (13 grammi) e 1,25 grammi di marijuana, tutte già suddivise in confezioni pronte per la vendita.

