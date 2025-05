Catania aspirante Capitale della cultura tra tesori nascosti e dimenticati sotto le strade del centro storico

Catania, aspirante capitale della cultura, svela i suoi tesori nascosti, tra cui il “Kouros ritrovato”, una preziosa statua greca. Tra poche settimane, l'opera tornerà a casa, esposta nel monastero di Santa Chiara, mentre il Castello Ursino è in fase di riqualificazione, sottolineando l'importanza della riscoperta del patrimonio culturale della città.

Il “Kouros ritrovato”, preziosa statua greca assemblata con il mezzobusto ritrovato a Lentini, tornerà nelle prossime settimane a Catania per essere esposta nel monastero di Santa Chiara, sito museale della città dove sono state trasferite le opere del Castello Ursino, chiuso per riqualificazione. 🔗Leggi su Cataniatoday.it © Cataniatoday.it - Catania aspirante "Capitale della cultura" tra tesori nascosti e dimenticati sotto le strade del centro storico

Altre fonti ne stanno dando notizia

Catania aspirante "Capitale della cultura" tra tesori nascosti e dimenticati sotto le strade del centro storico

cataniatoday.it scrive: In attesa che torni in città il "Kouros ritrovato", ci si interroga sulle chances di ottenere il prestigioso riconoscimento. Intanto si attestano i primi colpi, come l'imminente allestimento della nuo ...

Catania si candida a Capitale Italiana della Cultura 2028: al via la selezione del team

Lo riporta catania.liveuniversity.it: L’Amministrazione comunale di Catania, guidata dal sindaco Enrico Trantino, ha ufficialmente avviato l’iter per la partecipazione al bando ministeriale per la Capitale Italiana della Cultura 2028.

Catania si candida a Capitale della Cultura 2028

Scrive msn.com: Catania presenterà la manifestazione d’interesse per la Capitale della Cultura 2028. La Giunta, presieduta dal Sindaco Enrico Trantino, ha approvato l’atto di indirizzo che avvia il percorso ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Catania, rogo in comunità recupero, muore Padre Leonardo Grasso

Incendio doloso presso la sede della comunità di riabilitazione tossicodipendenti " Tenda di San Camillo ", sulla statale 116 a Riposto, Catania.