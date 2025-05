Castello in Fiore a Vicopisano

Dal 17 al 18 maggio, Vicopisano, splendido borgo Bandiera Arancione del Touring Club Italiano e Città dell'Olio, si trasforma in un’incantevole oasi fiorita. La tredicesima edizione di Castello in Fiore offrirà un'esperienza unica nel suo genere, con una fiera florovivaistica che promette sorprendenti colori e profumi, organizzata dal Comune in collaborazione con...

Il 17 e il 18 maggio, Vicopisano, borgo Bandiera Arancione del Touring Club Italiano e Città dell'Olio, si trasforma in un giardino a cielo aperto grazie alla tredicesima edizione di Castello in Fiore, fiera florovivaistica, con ingresso gratuito, organizzata dal Comune, in collaborazione con. 🔗Leggi su Pisatoday.it © Pisatoday.it - Castello in Fiore a Vicopisano

Le notizie più recenti da fonti esterne

Vicopisano: chiuse le iscrizioni per gli espositori di Castello in Fiore

Scrive lanazione.it: Vicopisano (PI), 23 aprile 2025 – Si avvicina Vicopisano Castello in Fiore, in programma il 17 e il 18 maggio, la fiera florovivaistica che trasforma il centro storico di Vicopisano ...

Formazione, territorio e innovazione: Vicopisano celebra l’olivicoltura

Come scrive intoscana.it: Il 16 e 17 maggio 2025, nell’ambito della manifestazione “Castello in Fiore”, due eventi per raccontare e coltivare il futuro dell’olio ...

Chef Messeri a Castello in fiore

Lo riporta msn.com: Si avvicina Vicopisano Castello in Fiore, in programma il 17 e il 18 maggio, la fiera florovivaistica che trasforma il centro storico di Vicopisano, Bandiera Arancione del Touring Club Italiano e ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

CACCIA AL TESORO BOTANICO - TRADIZIONALE EVENTO DI PASQUETTA PER BAMBINI AL CASTELLO RUSPOLI DI VIGNANELLO (VT) PROMOSSO INSIEME AL NETWORK GRANDI GIARDINI ITALIANI

Lunedì 18 Aprile torna il tradizionale evento di Pasquetta al Castello Ruspoli di Vignanello con visite guidate, animazione per bambini e picnic all’aria aperta.