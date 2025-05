Castelli e Nencini brillano a Lucca | nuovi record e qualificazioni ai Campionati Italiani

I castelli e Nencini brillano a Lucca, dove l'Atletica Grosseto Banca Tema ha conseguito nuovi record e qualificazioni ai campionati italiani. A solo una settimana dal successo degli Under 18 a Firenze, gli atleti si preparano a una stagione outdoor da protagonisti, mostrando un formidabile spirito competitivo e determinazione.

Castelli e Nencini in grande spolvero a Lucca ed ora pronti per una stagione outdoor da protagonisti. A sette giorni di distanza dal trionfo degli Under 18 a Firenze nel Campionato di Società, Atletica Grosseto Banca Tema ancora sugli scudi, questa volta nel Campionato di Società Assoluto andato in scena al Campo Moreno Martini di Lucca. La società grossetana si è ben distinta anche stavolta a livello giovanile. A guadagnarsi la copertina sono stati Noah Caterina Castelli e Thomas Nencini, in evidenza rispettivamente nei 200 metri e nei 400 metri. La classe 2006 allenata da Andrea Presacane, e fin da giovanissima gran prospetto in numerose discipline, riesce finalmente a esprimere tutto il suo potenziale correndo il mezzo giro di pista in 24.73: disintegrato il primato societario Under 20 ed eguagliato quello Assoluto che resisteva dal 1999. 🔗Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Castelli e Nencini brillano a Lucca: nuovi record e qualificazioni ai Campionati Italiani

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Atletica: Castelli-Nencini, doppio record a Lucca

Scrive msn.com: Noah Caterina Castelli e Thomas Nencini protagonisti nel CDS Assoluto: migliorati i primati societari all'esordio stagionale ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Un viaggio da Re e Regine nei castelli reali della Valle della Loira

Tutte le novità degli eventi della Valle della Loira del 2023 presentati al Mediatour France. L’art de vivre alla francese è prendersi tutto il tempo necessario per noi stessi A chi non piacerebbe sentirsi un vero Re, almeno per qualche giorno? Questo sogno è possibile in un viaggio nella regione francese della Valle della Loira, il fiume che per secoli ha visto sulle sue rive avvicendarsi la storia con i suoi castelli reali che sembrano usci da una favola.