Cassonetto della plastica in fiamme a Madonnella | Non è la prima volta che succede

Un cassonetto della plastica in fiamme ha svegliato i residenti di corso Sonnino a Madonnella, creando un'atmosfera e di allerta e sgomento. Non è la prima volta che si verifica un simile incidente, ma questa mattina, intorno alle 5, il crepitio delle fiamme e l'odore acre della plastica bruciata hanno catturato l'attenzione di tutti.

L'odore acre della plastica bruciata, il crepitio delle fiamme. È stato questo il risveglio dei residenti di corso Sonnino che questa mattina, quando erano circa le 5, hanno assistito al rogo di un cassonetto della raccolta differenziata per la plastica e l'alluminio. Per domare l'incendio del.

Cassonetto della plastica in fiamme a Madonnella: "Non è la prima volta che succede"

