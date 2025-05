Cassano spiega dove sono i suoi soldi | “Li ho messi tutti a dormire a babbo morto c’ho il grano”

Antonio Cassano svela dove ha investito i suoi guadagni in carriera: "Li ho messi tutti a dormire, a babbo morto, ho il grano". Con durezza, afferma di non avere pietà per chi gli sta intorno, rivelando un atteggiamento deciso verso finanziamenti e aiuti. Scopri di più su questa audace dichiarazione.

Cassano annuncia: “Se succede chiudo Instagram e non vado più in TV. Non me ne frega niente”

Lo riporta fanpage.it: L'ex calciatore ha risposto a una domanda scomoda rivoltagli da un utente durante la diretta di Viva el Futbol ...

Antonio Cassano, lite con il cameriere al ristorante di New York: «Per 475 dollari ne voleva 80 di mancia. Sono andato via senza dare niente»

Come scrive msn.com: Antonio Cassano si lamenta per le mance da lasciare ai camerieri negli Stati Uniti e Nicola Ventola prova a fargli capire che «è giusto perché ...

Antonio Cassano e la lite al ristorante di New York: «Per 475 dollari ne volevano 80 di mancia. Sono andato via senza dare niente»

Lo riporta ilmessaggero.it: Cassano spiega: «Il ristorante migliore dove siamo andati è stato da Gallagher's, la carne più buona di New York, un posto meraviglioso, dove tu lì paghi anche di più, ti alzi e dici ‘sono ...

Bobby Solo confessione choc: Ho fatto un disastro coi miei soldi, sono un perdente nato. Frodato da alcune case case discografiche che hanno riprodotto i suoi brani senza corrispondergli diritti per oltre 1 milione di euro, il cantante ha confessato: "Ho le prove della frode, con i nomi e i cognomi di chi l’avrebbe commessa.