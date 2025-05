Caso Siffredi Sofia Bellucci | “Mi spinse a un provino improvvisato disse ‘Vediamo se il mio ca**o ti entra nel cu*o”

L'inchiesta di Roberta Rei sui presunti abusi di Rocco Siffredi si arricchisce di nuove testimonianze, mettendo in luce inquietanti retroscena sull'Academy e un reality per Netflix mai realizzato. Sofia Bellucci rivela la sua esperienza: un incontro inizialmente innocente si trasformò in un provino improvvisato, costringendola a fuggire da una situazione scomoda e inaspettata.

L'inchiesta di Roberta Rei sui presunti abusi di Rocco Siffredi si arricchisce di nuove testimonianze. Emergono inquietanti retroscena sull'Academy e un presunto reality mai realizzato per Netflix, mentre Sofia Bellucci racconta che l'incontro per conoscersi si trasformò in un provino: "Scappai con una scusa". 🔗Leggi su Fanpage.it

Caso Siffredi, Sofia Bellucci: “Mi spinse a un provino improvvisato, disse ‘Vediamo se il mio ca**o ti entra nel cu*o”

