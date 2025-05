Caso Pfizer l' Ue | adottate misure concrete per migliorare sistema

La Corte dell'Unione Europea ha recentemente preso una decisione cruciale riguardo al caso Pfizer, confermando il sistema di registrazione dei documenti della Commissione. Tuttavia, sono state adottate misure concrete per migliorare l'efficacia del sistema, sottolineando così l'impegno delle istituzioni europee nel garantire trasparenza e responsabilità nelle proprie operazioni.

Milano, 14 mag. (askanews) - "Nella decisione di questa mattina, la Corte non rimette in discussione il sistema di registrazione dei documenti della Commissione. Quindi, in questo senso, non stiamo pensando di cambiare il sistema. Detto questo, ed è importante sottolinearlo, ultimamente abbiamo adottato misure molto concrete perché sappiamo che un sistema può sempre essere migliorato". Così la portavoce della Commissione Europea, Paula Pinho, rispondendo ai giornalisti a Bruxelles sul caso Ue-Pfizer. "Si tratta, ad esempio, di qualcosa che non avevamo pianificato esplicitamente e quindi ora abbiamo chiaramente riconosciuto che dobbiamo fare chiarezza anche sulle nuove richieste di accesso ai documenti che ci sono state presentate e in queste linee guida abbiamo in particolare una serie di esempi che riflettono quelle che sarebbero precisamente situazioni che non sono considerate importanti e non di breve durata", ha concluso Pinho. 🔗Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Caso Pfizer, l'Ue: adottate misure concrete per migliorare sistema

