Caso Pfizer | la Corte UE impone trasparenza Von der Leyen obbligata a rivelare gli SMS con il CEO di Pfizer

Il caso Pfizer scuote l'Unione Europea: la Corte ha ordinato a Ursula von der Leyen di rendere pubblici gli SMS scambiati con il CEO di Pfizer. Questa decisione segna un'importante vittoria per la trasparenza e solleva interrogativi sul processo decisionale della Commissione europea durante la pandemia. Gli sviluppi futuri potrebbero avere ripercussioni significative sulle politiche sanitarie.

Caso Pfizer: la Corte UE impone a von der Leyen la pubblicazione degli SMS con Pfizer. In una decisione destinata a lasciare il segno, il Tribunale dell’Unione europea ha censurato l’operato della Commissione guidata da Ursula von der Leyen, obbligandola a fornire l’ accesso agli SMS scambiati con il CEO di Pfizer, Albert Bourla, durante le delicate trattative sull’acquisto dei vaccini anti-Covid. Si tratta di una pesante battuta d’arresto per Bruxelles, accusata di aver violato il principio di trasparenza amministrativa. La sentenza accoglie in pieno il ricorso presentato dalla giornalista del New York Times, Matina Stevis-Gridneff, che da anni chiede chiarezza su una delle pagine più controverse della gestione pandemica europea. I messaggi “fantasma” tra von der Leyen e Pfizer: esistono davvero?. 🔗Leggi su Essere-informati.it

