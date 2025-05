Caso Orlandi è subito sold out per stasera

Il caso Orlandi ha suscitato un enorme interesse, tanto da registrare il tutto esaurito per l'evento di stasera al Festival L’Augusta. Con la partecipazione di Pietro Orlandi e del giornalista Alessandro Ambrosini, la discussione promette di essere coinvolgente. Nonostante il sold out, può valere la pena provare a prenotarsi per assistere a questo importante incontro.

Il tutto esaurito è arrivato quasi immediatamente per l’evento del Festival L’Augusta che tratterà del caso Emanuela Orlandi con il fratello Pietro (nella foto) e il giornalista Alessandro Ambrosini. Ma conviene comunque tentare di prenotarsi per stasera (ore 21 alla Casa del Boia), sulla piattaforma “Eventbrite“ è aperta una lista di attesa se, meteo permettendo, gli organizzatori riusciranno a spostarsi in una location più ampia, capace di accogliere le tantissime richieste. Il 22 giugno del 1983, una cittadina vaticana di 15 anni, Emanuela Orlandi, sparisce: da quel giorno, per quasi 43 anni, il caso che porta il suo nome è uno dei misteri italiani più conosciuti, drammatici, intricati e depistati nella storia della Repubblica. La ricerca di Emanuela è diventata un’Odissea che ha attraversato molte piste: dai servizi segreti di ogni bandiera all’attentato di Giovanni Paolo II, dalla Banda della Magliana ai conti dello Ior, dal caso Calvi alla pedofilia. 🔗Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Caso Orlandi, è subito sold out per stasera

