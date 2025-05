Caso Garlasco | perquisizioni in corso a casa di Andrea Sempio

Alba turbolenta a Voghera e Garlasco: i Carabinieri hanno dato il via a perquisizioni nell'abitazione di Andrea Sempio, indagato per l'omicidio di Chiara Poggi, tragicamente avvenuto nel 2007. L'inchiesta riaccende i riflettori su un caso che ha tenuto col fiato sospeso l'Italia e suscitato interrogativi irrisolti per anni.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Operazione dei Carabinieri all’alba a Voghera e Garlasco. Pavia, 14 maggio 2025, ore 08,30 Sono in corso perquisizioni nell’abitazione di Andrea Sempio, a Voghera (Pavia), recentemente indagato per l’ omicidio di Chiara Poggi, avvenuto a Garlasco il 13 agosto 2007. I controlli si stanno estendendo anche alla casa dei suoi genitori a Garlasco e a quelle di due amici dell’indagato. L’inchiesta prende nuova direzione. L’operazione è condotta dai Carabinieri del Nucleo Investigativo di Milano sotto la supervisione della Procura della Repubblica di Pavia, con il coordinamento del procuratore Fabio Napoleone, dell’ aggiunto Stefano Civardi e della pm Valentina De Stefano. Andrea Sempio, 37 anni, è entrato ufficialmente nel registro degli indagati nell’ambito di una nuova ricostruzione del delitto che da anni scuote l’opinione pubblica. 🔗Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Caso Garlasco: perquisizioni in corso a casa di Andrea Sempio

