Caso Garlasco perquisizioni a casa di Sempio e due amici Si cerca anche l' arma del delitto

Nel caso di Garlasco, le indagini si intensificano con perquisizioni a casa di Sempio e di due suoi amici, mentre i genitori vengono anch'essi interpellati. Si sta cercando l'arma del delitto nei campi tra Garlasco e Tromello, con telefoni e pc già sequestrati dai carabinieri per analisi approfondite.

Perquisizioni anche a casa dei genitori. Sequestrati telefoni e pc. I carabinieri cercano l’arma del delitto nei campi tra Garlasco e Tromello 🔗Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Caso Garlasco, perquisizioni a casa di Sempio e due amici. Si cerca anche l'arma del delitto

