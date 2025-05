Caso Garlasco Nuove Indagini su Andrea Sempio | Perquisizioni e Caccia All’Arma del Delitto

Nuove indagini si riaccendono sul caso Garlasco, con focus su Andrea Sempio e perquisizioni in diverse località. Gli inquirenti cercano di fare luce sull'omicidio di Chiara Poggi, avvenuto nel 2007, esaminando telefoni, computer e un possibile attizzatoio, mentre la caccia all'arma del delitto si intensifica. La verità potrebbe essere più vicina.

Gli inquirenti tornano a scavare nel passato per fare luce sull'omicidio di Chiara Poggi. Perquisizioni a Voghera, Garlasco e Tromello: nel mirino telefonini, computer e un possibile attizzatoio. Il delitto di Chiara Poggi, avvenuto nell'agosto del 2007 nella tranquilla cittadina di Garlasco, continua a far parlare di sé. A quasi 18 anni dai fatti e con una condanna definitiva già emessa nei confronti di Alberto Stasi, ex fidanzato della vittima, la giustizia non sembra aver chiuso del tutto i conti. Oggi le indagini si riaccendono su un nuovo nome: Andrea Sempio, 37 anni, di Voghera.