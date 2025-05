Caso di Dengue a Corciano scatta la disinfestazione

Un caso di dengue è stato segnalato a Corciano, con il paziente attualmente ricoverato a Perugia in buone condizioni. In risposta, il Comune ha avviato misure di disinfestazione insieme al Dipartimento di Prevenzione per garantire la sicurezza e la salute pubblica.

Perugia, 14 maggio 2025 – Registrato un caso di Dengue nel Comune di Corciano. Il paziente è ricoverato in ospedale a Perugia e le sue condizioni cliniche sono buone, secondo quanto riferisce l'Usl Umbria 1. Il Comune di Corciano, in accordo con il Dipartimento di Prevenzione, Servizio Igiene e Sanità Pubblica della Usl Umbria 1, ha diramato un'ordinanza che prevede un trattamento di disinfestazione nei giorni di giovedì 15, venerdì 16 e sabato 17 maggio, da mezzanotte alle 5, nelle aree pubbliche delle strade: via Prospero Baldeschi Oddi; via Roma (dal tratto tra l'incrocio con via del Cimitero e quello con via Baldeschi Oddi); via Maria Sticco. 🔗Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Caso di Dengue a Corciano, scatta la disinfestazione

