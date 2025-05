Caso De Maria sottovalutato | il pm ascolta i colleghi

Il caso di Emanuele De Maria, detenuto per femminicidio e recentemente ammesso al lavoro esterno, ha sollevato interrogativi e preoccupazioni. Gli inquirenti milanesi hanno avviato indagini ascoltando i colleghi del 35enne, alla luce dell'omicidio di una barista dell'hotel Berna e del tentato omicidio di un'altra persona. La sottovalutazione del rischio profonda nel caso di De Maria resta al centro delle discussioni.

Tempo di lettura: 2 minuti Gli inquirenti milanesi hanno ascoltato dei colleghi di Emanuele De Maria, il detenuto per femminicidio 35enne, che era stato ammesso al lavoro esterno e che in 48 ore, lo scorso fine settimana, ha ucciso una barista dell’hotel Berna e ha tentato di ammazzare un altro dipendente e poi si è tolto la vita lanciandosi dal Duomo. Si tratta di una serie di audizioni di testimoni, in corso oggi e in questi giorni, che vengano effettuate nell’ambito di un fascicolo autonomo, sempre aperto dal pm Francesco De Tommasi, per accertare se ci siano state sottovalutazioni, omissioni o mancate segnalazioni nell’ambito del percorso del detenuto. Per questo sono state acquisite le relazioni del fascicolo “trattamentale” del carcere di Bollate e vengono prese a verbale le testimonianze utili. 🔗Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - “Caso De Maria sottovalutato”: il pm ascolta i colleghi

