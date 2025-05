Caso Chiara Poggi trovati oggetti nel canale di Tromello | spunta un martello

Svolta nel caso di Chiara Poggi: durante un'operazione di bonifica in un canale a Tromello, i carabinieri hanno rinvenuto oggetti "interessanti", tra cui un martello. Le indagini sull'omicidio della giovane, avvenuto a Garlasco nel 2007, continuano a fare progressi, mantenendo alta l'attenzione sull'oscuro delitto.

Svolta nel caso Chiara Poggi: trovati oggetti “interessanti” in un canale a Tromello. Proseguono le indagini sull’omicidio di Chiara Poggi, la giovane uccisa a Garlasco nel 2007. Nelle ultime ore i carabinieri hanno effettuato una bonifica del canale a Tromello, in provincia di Pavia, dopo le segnalazioni di un testimone intervistato da Le Iene. L’area ispezionata si estende per circa 1,2 chilometri, ma le ricerche si sono concentrate su 300 metri di roggia che scorrono vicino a un’abitazione disabitata appartenente alla famiglia Cappa. Ed è proprio qui che sarebbero emersi alcuni oggetti rilevanti. Tra i reperti trovati, anche un martello. Secondo quanto riportato dall’inviato di Chi l’ha visto? nella puntata del 14 maggio, tra i reperti rinvenuti ci sarebbe anche un martello. Ed il pensiero è subito andato alle affermazioni del legale della vittima, Gian Luigi Tizzoni, che aveva riferito che l’unico oggetto che manca dalla villetta di via Pascoli è un martello. 🔗Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Caso Chiara Poggi, trovati oggetti nel canale di Tromello: spunta un martello

Cosa riportano altre fonti

