Caso Bertolaso Fontana | Dimissioni? Qualcuno racconta cose non vere

Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, smentisce le voci di dimissioni dell’assessore al Welfare Guido Bertolaso, chiarendo che non ci saranno cambiamenti nella giunta di Palazzo Lombardia. Questa dichiarazione è arrivata durante l'inaugurazione del Centro Operativo E-Distribuzione Enel, in risposta a indiscrezioni infondate che circolavano nei media.

Non ci sarà nessun cambio nella giunta di palazzo Lombardia e l’assessore regionale al Welfare Guido Bertolaso resterà fino a fine legislatura. Lo ha chiarito il presidente della Regione Attilio Fontana a margine dell'inaugurazione del Centro Operativo E-Distribuzione Enel dopo le indiscrezioni. 🔗Leggi su Milanotoday.it © Milanotoday.it - Caso Bertolaso, Fontana: "Dimissioni? Qualcuno racconta cose non vere"

