Caso Basciano | Le Iene svelano una condanna per stalking risalente al 2010

Nuove rivelazioni su Alessandro Basciano: durante il programma "Le Iene" del 13 maggio, è emersa una condanna per stalking risalente al 2010. Il servizio ha portato alla luce documenti inediti, alimentando la polemica riguardante il suo passato e le tensioni attuali con Sophie Codegoni. Un capitolo burrascoso che riaccende i riflettori sulla sua figura controversa.

Basciano e la verità sul passato: Le Iene mostrano le carte. Nuova bufera su Alessandro Basciano. Durante la puntata de Le Iene andata in onda martedì 13 maggio, il programma di Italia 1 ha svelato un dettaglio finora inedito sulla controversa vicenda che lo contrappone a Sophie Codegoni. Contrariamente a quanto dichiarato dallo stesso Basciano in una precedente intervista, esisterebbe una condanna per stalking risalente al 2010, anni prima dell’inizio della relazione con la ex concorrente del Grande Fratello Vip. Il documento del PM: stalking ai danni di un’altra ex. L’inviato Stefano Corti, nel nuovo servizio, ha spiegato di aver avuto accesso a documenti giudiziari ufficiali, dove si parla chiaramente di un precedente per stalking. Il pubblico ministero, infatti, nel fascicolo, sottolinea che Basciano ha già subito una condanna per questo reato in passato. 🔗Leggi su Notizieaudaci.it