Case popolari troppi morosi Oltre un milione di rosso | È un dato allarmante

Le case popolari affrontano un problema grave: la morosità supera il milione di euro, un dato allarmante emerso durante il Consiglio comunale. L'assessore alla casa Francesco Breha ha risposto all'interpellanza del consigliere Andrea Cantoni, sottolineando l'urgenza di affrontare questa situazione che colpisce molti inquilini e grava sulle risorse comunali.

Supera il milione di euro la morosità che si registra tra gli inquilini degli alloggi popolari. Il dato è stato fornito lunedì sera durante la seduta del Consiglio comunale. Per rispondere a un’interpellanza del consigliere di Pavia Ideale Andrea Cantoni, infatti, l’assessore alla casa Francesco Brendolise ha fornito una risposta scritta corredata di numeri. Al 31 dicembre scorso il “buco“ alla voce affitti ammontava un milione e 350mila euro che sarà sicuramente aumentato in questi primi mesi del 2025. "È un dato molto preoccupante – ha detto Cantoni – di certo ci saranno famiglie in difficoltà, ma forse non lo sono tutti i morosi". "Il 30% dei canoni - ha risposto Brendolise - non viene corrisposto. Le situazioni sono differenti, c’è chi per qualche mese non riesce a pagare perché si trova a vivere situazioni particolari. 🔗Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Case popolari, troppi morosi. Oltre un milione di “rosso“: "È un dato allarmante"

