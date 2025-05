Case di riposo costi alle stelle per le famiglie | la media è di oltre 30mila euro l' anno

Le famiglie italiane si trovano ad affrontare costi insostenibili per le case di riposo, con una spesa media annuale che supera i 30mila euro. La Cisl lancia nuovamente l'allerta riguardo a queste cifre allarmanti, evidenziando dati significativi anche nel territorio lecchese, dove la retta giornaliera supera gli 84 euro.

I sindacati tornano a lanciare l'allarme per i costi esorbitanti delle case di riposo a carico delle famiglie. A prendere posizione è ora la Cisl, illustrando una serie di dati che riguardano anche il territorio lecchese e che parlanon di una retta media di oltre 84 euro al giorno

