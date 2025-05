Carta d’Identità elettronica a Roma nuovi open day 17 e 18 maggio

Gli Open Day della carta d'identità elettronica (CIE) a Roma proseguono il 17 e 18 maggio, con aperture straordinarie degli uffici anagrafici nei Municipi II, III e XIII, oltre agli ex Punti Informativi Turistici. Questa iniziativa offre ai cittadini un'opportunità unica per ottenere il documento in modo semplice e veloce.

🔗Leggi su Periodicodaily.com

