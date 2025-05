Carta d' identità a Roma | open day sabato 17 e domenica 18 maggio Tutte le informazioni

Il weekend del 17 e 18 maggio, Roma apre le porte agli open day per la carta d'identità elettronica. Gli uffici anagrafici dei municipi II, III e XIII, insieme agli ex Punti Informativi Turistici, saranno straordinariamente accessibili per fornire informazioni e servizi sulla richiesta e il rilascio della carta. Scopri tutte le novità!

degli ex Punti Informativi Turistici di Piazza Santa Maria Maggiore, Piazza Sonnino.

Per espletare la richiesta bisognerà presentarsi muniti di prenotazione, di fototessera, di una carta di pagamento elettronico e del vecchio documento.