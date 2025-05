Carta della cultura e Carta del merito entro quando richiedere i due bonus per i 18enni

Dal 31 gennaio 2025, i diciottenni potranno beneficiare di due nuovi bonus del Ministero della Cultura: la Carta cultura giovani e la Carta del merito, ciascuna del valore di 500 euro. Queste misure sono cumulabili, consentendo ai ragazzi di ricevere fino a 1.000 euro da spendere in beni e attività culturali. Scopri come richiederle!

Dal 31 gennaio 2025 sono attive due nuove misure del Ministero della Cultura per i diciottenni: la Carta cultura giovani e la Carta del merito. Entrambe hanno un valore di 500 euro e sono cumulabili: chi possiede i requisiti per entrambe può ricevere fino a 1.000 euro da spendere in beni e attività culturali. Ma attenzione, c'è ancora poco tempo per richiederle: le domande infatti sono aperte fino al 30 giugno. Cosa sono la Carta cultura e la Carta del merito. Libreria (Imagoeconomica). Le carte sostituiscono il vecchio bonus cultura 18App e si rivolgono a due fasce diverse: La Carta cultura giovani è destinata ai nati nel 2006 con Isee familiare fino a 35 mila euro.. La Carta del merito premia chi ha ottenuto 100 o 100 e lode alla maturità nel 2024, entro i 19 anni.. Entrambe le carte sono individuali, nominative e accessibili a residenti in Italia o titolari di permesso di soggiorno valido.

