Carta del docente | tre nuove sentenze riconoscono il diritto anche agli insegnanti precari

Tre nuove sentenze storiche dei Tribunali di Cosenza, Modena e Milano riconoscono il diritto alla Carta del Docente anche per gli insegnanti precari. Identificate con i numeri RG N.462/25, RG N.1687/25 e RG N.643/25, queste decisioni sottolineano l'importanza della parità di trattamento nel settore scolastico, aprendo nuove opportunità per milioni di docenti.

I Tribunali di Cosenza, Modena e Milano hanno emesso tre sentenze storiche, riconoscendo il diritto alla Carta del Docente anche agli insegnanti precari. Le decisioni, identificate rispettivamente con i numeri RG N.46225, RG N.168725 e RG N.64325, ribadiscono il principio di parità di trattamento tra i docenti assunti a tempo indeterminato e quelli a termine.

Carta del docente bloccata, così gli insegnanti sospesi perdono il diritto alla formazione. I sindacati: “Irrazionale”

Lo riporta ilfattoquotidiano.it: La sanzione disciplinare toglie la possibilità di spendere i cinquecento euro: è toccato da ultimo allo scrittore Christian Raimo, sanzionato per aver "offeso" il ministro Valditara ...

Carta Docente per i precari: il Ministero sblocca l’erogazione per i ricorrenti

Da tecnicadellascuola.it: Dopo numerosi solleciti, finalmente il MIM ha attivato una nuova procedura per l’erogazione della Carta Docente, ai docenti che abbiano ottenuto sentenza favorevole. Infatti, le ripetute diffide inolt ...

Carta del Docente fioccano i risarcimenti ai precari, anche se con qualche ritardo

Segnala informazionescuola.it: Scopri le ultime notizie sui risarcimenti per la Carta del Docente e le polemiche tra i docenti precari in Italia.

Bonus Carta del docente: attivato il fondo da 500 euro

Da oggi, 14 ottobre, è attivo il bonus di 500 euro per i docenti di ruolo delle scuole statali. La Carta del docente, istituita nel 2015, permette di acquistare libri, strumenti informatici, corsi di formazione e molto altro.