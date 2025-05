A partire da settembre 2025, la Carta del docente subirà importanti novità, grazie all’approvazione dell’emendamento 6.0.100 da parte della VII Commissione Cultura del Senato. Questo strumento, che offre agli insegnanti un bonus per il loro aggiornamento professionale, si arricchirà di nuove opportunità per supportare la formazione e la crescita professionale del personale scolastico.

Importanti novità in arrivo per la Carta del docente, lo strumento che consente agli insegnanti di utilizzare un bonus economico per l’aggiornamento professionale. La VII Commissione Cultura del Senato ha approvato l’emendamento 6.0.100, presentato dal Governo, al decreto-legge n. 45 del 7 aprile 2025. Le modifiche entreranno in vigore a partire dall’anno scolastico 20252026. Carta . Carta del Docente: le novità a partire da settembre 2025 Scuolalink. 🔗Leggi su Scuolalink.it