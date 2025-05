Carta del Docente bonus esteso anche ai precari anche per il 2025-2026 Si cambia sulle modalità di rendicontazione delle spese EMENDAMENTO del governo al Dl Scuola

Importanti novità per la Carta del Docente: per l'anno scolastico 2025-2026, il bonus sarà esteso anche ai precari con contratto a tempo determinato. Un emendamento del governo al dl scuola introduce anche cambiamenti nelle modalità di rendicontazione delle spese, confermando l'impegno a supportare tutti gli insegnanti, indipendentemente dalla loro stabilità contrattuale.

