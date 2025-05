Ha preso il via da Mantova il 21 marzo, nel primo giorno di primavera e nella Giornata internazionale contro il razzismo, la¬†Carovana per la Cittadinanza.¬†Un‚Äôiniziativa promossa da ARCI, CGIL, CoNNGI, Dalla Parte Giusta della Storia, IDEM Network, Italiani senza Cittadinanza e in collaborazione. 🔗Leggi su Parmatoday.it

© Parmatoday.it - Carovana per la Cittadinanza, arriva a Parma il 21 maggio