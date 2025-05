Carolina di Monaco la nipote bellissima troppo vicina a suo marito

Carolina di Monaco, icona di eleganza, è al centro dell'attenzione per la sua nipote Eugenia di Hannover, una giovane bellissima e appassionata di moda. In una recente intervista, Eugenia ha condiviso dettagli sulla sua vita e sullo zio Ernst August, dimesso dopo un lungo ricovero, rivelando dinamiche familiari e affetti profondi.

Eugenia di Hannover è nipote di Carolina di Monaco e quindi cugina di Alexandra di Hannover. Bellissima e appassionata di moda, ha recentemente rilasciato un’intervista per un magazine patinato dove non ha mancato di parlare di suo zio Ernst August, recentemente dimesso dall’ospedale dopo un lungo ricovero. Carolina di Monaco, le rivelazioni della nipote su suo marito Ernst August di Hannover. Tramite suo marito Ernst August di Hannover, Carolina di Monaco è zia di Eugenia, Principessa poco più che ventenne che si è fatta conoscere solo recentemente a livello internazionale, dopo essere stata ospite della sfilata di Giambattista Valli a Parigi lo scorso gennaio. Eugenia, come la sua nobile cugina Alexandra, sta cercando di farsi strada nella moda. Eccola così comparire nell’edizione spagnola di un magazine patinato dove ha rilasciato una lunga intervista nella quale si parla dello zio Ernst August di Hannover. 🔗Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Carolina di Monaco, la nipote bellissima troppo vicina a suo marito

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Carolina di Monaco, il piano segreto per trasformare sua figlia Alexandra di Hannover

Come scrive dilei.it: Ma sua madre Carolina di Monaco non se ne è mai preoccupata, perché stava preparando il terreno ad Alexandra per farle trovare finalmente il suo posto. Non a caso, per tutelare la figlia più ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Carolina Marconi è disperata : Aiutatemi a ritrovare il mio cane, sto malissimo

Carolina Marconi ha lanciato un disperato appello attraverso i social per cercare di ritrovare il suo cane, Zora.