Caro Bologna un brindisi in Coppa perché questa stagione diventi leggendaria

La città sogna una finale così da 51 anni e la squadra è ancora in corsa per la Champions. Nessuno ci avrebbe scommesso

Caro Bologna, un brindisi in Coppa perché questa stagione diventi leggendaria

La città sogna una finale così da 51 anni e la squadra è ancora in corsa per la Champions. Nessuno ci avrebbe scommesso

Bologna trionfa a Fasano: Fcredil conquista la Coppa Italia B1

FASANO (Brindisi)L'impresa è servita, Bologna lo ha fatto di nuovo: la Fcredil alza la Coppa Italia di B1 a distanza di due anni dall'ultima volta, quando la stagione culminò poi con la promozione in

Fcredil Bologna vola in finale di Coppa Italia B1 femminile di volley

All. Magri. Arbitre: Vangone e Grasso.FASANO (Brindisi) La storia si ripete: Bologna vola in finale di Coppa Italia di B1 femminile di volley, come due anni fa, quando poi vinse il trofeo e

