Carmensita Furlano a Canale Italia | Nella scrittura di Papa Leone XIV si riflette la sua forza spirituale

Nel corso di un'intervista su Canale Italia, la grafologa Carmensita Furlano esplora la scrittura di Papa Leone XIV, rivelando la sua forza spirituale. Attraverso un'analisi grafologica dettagliata, Furlano illustra come la calligrafia del Pontefice sveli tratti distintivi della sua personalità e del suo cammino spirituale.

Ospite di Canale Italia, la grafologa Carmensita Furlano è stata intervistata in merito al suo studio sulla scrittura di Papa Leone XIV. Nel corso del suo intervento, ha illustrato i tratti distintivi dell’analisi grafologica, spiegando come la calligrafia del Pontefice riveli aspetti profondi della sua personalità e della sua leadership spirituale. Un dialogo ricco di spunti che ha offerto al pubblico una lettura originale e affascinante della figura papale attraverso l’arte dell’analisi della scrittura. Furlano ha inoltre ringraziato il Direttore Massimo Martire per la preziosa partecipazione e l’attenzione riservata al tema. 🔗Leggi su Laprimapagina.it