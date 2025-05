Carmen Consoli video intervista | Mi sono scritta un requiem Rosa non subiva lei imponeva – L’amore che ho

In esclusiva, vi presentiamo la video intervista a Carmen Consoli, che ci racconta il suo emozionante lavoro per la colonna sonora di "L’amore che ho", biopic sulla leggendaria artista siciliana Rosa Balistreri. Scoprite come la Consoli ha definito il suo approccio nel creare un requiem rosa, in un viaggio musicale presentato al 42° Torino Film Festival.

Vi presentiamo la nostra video intervista a Carmen Consoli, autrice della colonna sonora del film L'amore che ho, biopic sull'artista siciliana Rosa Balistreri, liberamente tratto dal libro L'amuri ca v'haiu di Luca Torregrossa e presentato fuori concorso al 42° Torino Film Festival. L'amore che ho – Carmen Consoli e Lucia Sardo L'amore che ho: cast e uscita. Diretto da Paolo Licata e interpretato da Lucia Sardo, Donatella Finocchiaro, Anita Pomario, Tania Bambaci, Carmen Consoli, Vincenzo Ferrera, Katia Greco, Maziar Firouzi, L'amore che ho è nei cinema dall'8 maggio, distribuito da Dea Film.

