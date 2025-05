Carlos Alcaraz lancia un messaggio chiaro agli Internazionali d’Italia | piegato Draper in due solidi set

Carlos Alcaraz manda un chiaro segnale agli Internazionali d'Italia, conquistando la semifinale con una convincente vittoria su Jack Draper, chiusa in due set solidi. Sul Centrale del Foro Italico, il murciano si impone con il punteggio di 6-4 6-4, attendendo ora il prossimo avversario tra Lorenzo Musetti e Alexander Zverev.

Carlos Alcaraz è il primo giocatore a qualificarsi per le semifinali degli Internazionali d’Italia 2025. Sul Centrale del Foro Italico di Roma il murciano supera con il punteggio di 6-4 6-4 il britannico Jack Draper, aspettando così uno tra Lorenzo Musetti e Alexander Zverev, protagonisti della sfida di stasera. Definire lottate le prime fasi del set d’apertura suona quantomeno eufemistico, in quanto nessuno dei due tende a fare male veramente in risposta. Il tutto pur in una qualità che del buono lo ha. A scuotersi per primo è Draper, anche se il break del 2-4 va di fatto ascritto all’aiuto di Alcaraz, che sul 30-40 commette doppio fallo. Da questo momento in poi, però, comincia l’operazione “numeri in serie” per il murciano, che in un attimo sale sul 5-4 e servizio. Il londinese, però, da fondo sa come farsi valere: due palle del 5-5, ma Alcaraz torna a giocare molto bene e a chiudere sul 6-4. 🔗Leggi su Oasport.it