Carlo III, re degli elefanti, dimostra che ogni dettaglio conta, incluso il suo stile. In occasione della cerimonia di raccolta fondi per la Elephant Family Foundation, la sua cravatta e la spilla non sono solo accessori, ma un omaggio elegante e creativo che riflette il suo impegno per la tutela degli elefanti.

Il sovrano non lascia mai nulla al caso, nemmeno il suo look. Basta dare uno sguardo alla cravatta e alla spilla scelte per la cerimonia di raccolta fondi a favore della Elephant Family Foundation. Un simpatico e studiato omaggio couture

Coronavirus, Carlo Conti no sta bene : peggiorano le sue condizioni

Carlo Conti, risultato positivo al coronavirus il 28 ottobre, non? pi? asintomatico: "Adesso i sintomi ci sono tutti, anche troppi".