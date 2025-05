Carabinieri forestali sequestrano due discariche abusive

I Carabinieri Forestali di Taranto hanno scoperto e sequestrato due discariche abusive di veicoli in un'operazione mirata contro il degrado ambientale. Le aree, estese per circa 2000 metri quadrati e riconducibili a un imprenditore 43enne di Manduria, contenevano circa 40 autovetture non più funzionanti, in violazione delle normative vigenti.

Tarantini Time Quotidiano I Carabinieri Forestali di Taranto hanno sequestrato due discariche abusive di veicoli fuori uso, per un totale di circa 2000 metri quadrati, in due aree riconducibili a un imprenditore 43enne di Manduria. Nel primo sito, situato lungo la SP 136, sono state trovate circa 40 auto abbandonate e smontate. Un secondo terreno, vicino all'abitazione dell'uomo, ospitava un'attività di demolizione non autorizzata, con rifiuti speciali e pericolosi sparsi ovunque. Il 43enne è stato denunciato per gestione illecita di rifiuti e attività abusiva di demolizione. Entrambe le aree sono state poste sotto sequestro.

