Carabiniere eroe salva donna in bilico sul cavalcavia | Le ho detto che la vita è un dono prezioso

A Bergamo, un carabiniere fuori servizio è diventato un eroe quando ha salvato una donna in bilico su un cavalcavia. Scavalcando la recinzione, le ha dimostrato che "la vita è un dono prezioso". Il suo gesto coraggioso ha suscitato il plauso sui social, inclusa la riconoscenza della premier Meloni.

Bergamo, il militare era fuori servizio: ha scavalcato la recinzione e ha bloccato il tentativo di suicidio. Il plauso social della premier Meloni 🔗Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Carabiniere eroe salva donna in bilico sul cavalcavia: “Le ho detto che la vita è un dono prezioso”

Altre fonti ne stanno dando notizia

Carabiniere salva donna da suicidio: "Io eroe? Grazie Meloni, ma mio premio è che sia salva"

Secondo msn.com: Lorenzo Fascì racconta i minuti interminabili sospeso sul cavalcavia, prima di convincere la donna a scendere. I complimenti di Meloni? "Mi ha fatto molto piacere e la ringrazio" La scelta istintiva d ...

Carabiniere eroe salva donna dal tentativo di suicidio, Lorenzo Fascì: «Dovrebbero farlo tutti. Paura? Non ne ho avuta»

Scrive msn.com: Una donna è stata salvata da un carabiniere che, libero dal servizio, non ha esitato a scavalcare il parapetto a per stringerla a sé in ...

Carabiniere eroe salva donna in bilico sul cavalcavia: “Le ho detto che la vita è un dono prezioso”

Come scrive milano.repubblica.it: Bergamo, il militare era fuori servizio: ha scavalcato la recinzione e ha bloccato il tentativo di suicidio. Il plauso social della premier Meloni ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Carabiniere salva donna dal suicidio: Non sono un eroe, il vero premio è che sia viva

Ha scavalcato il parapetto del cavalcavia senza pensarci due volte, affrontando minuti interminabili sospeso nel vuoto.