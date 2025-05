Carabiniere eroe Salva donna dal suicidio | L’ho tenuta stretta

Lorenzo Fascì, un carabiniere di 28 anni originario di Reggio Calabria, è diventato un simbolo di coraggio dopo aver salvato una donna dal suicidio. La premier Giorgia Meloni lo ha definito un eroe, ma per lui è stato solo un dovere dettato dal senso civico che ogni cittadino dovrebbe avere. “L'ho tenuta stretta”, ha affermato.

La premier Giorgia Meloni l’ha definito un eroe. "È un onore, ringrazio il presidente del Consiglio, ma io credo di aver fatto solo il mio dovere. Cosa mi ha spinto a salire sul cavalcavia? Il senso civico che dovrebbe avere qualsiasi cittadino". Lorenzo Fascì, 28 anni, originario di Reggio Calabria, nell’Arma dal 2017, in servizio dal 2018 alla stazione di Albino in Valle Seriana (Bergamo), lunedì mattina ha salvato una donna, italiana di 36 anni, da un tentativo di suicidio. E ora incassa i complimenti, ad iniziare dalla premier Meloni per passare al generale Riccardo Galletta, comando della Pastrengo e al colonnello Salvatore Sauco, il comandante provinciale dell’Arma dei carabinieri. "Cosa mi ha spinto ad agire? Il senso civico che ritengo dovrebbe avere ogni cittadino, in particolar modo noi che vestiamo questa divisa. 🔗Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Carabiniere eroe. Salva donna dal suicidio: "L’ho tenuta stretta"

