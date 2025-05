carabiniere aggredito da ladro con coltello spara e ferisce rapinatore e una donna

Un carabiniere è stato aggredito da un ladro armato di coltello, costringendolo a difendersi aprendo il fuoco. Due colpi sono stati esplosi: il primo è andato a segno in alto, mentre il secondo ha colpito le gambe del rapinatore. Purtroppo, durante l'incidente, è rimasta ferita anche la proprietaria dell'abitazione coinvolta.

Un ladro ha aggredito un carabiniere con un coltello ed è rimasto ferito quando il militare, per difendersi, ha sparato due colpi con l'arma d'ordinanza: il primo in alto e il secondo alle gambe. Nell'aggressione è rimasta ferita anche la proprietaria della casa dove il ladro stava cercando di entrare, colpita ad un piede accidentalmente da un colpo di rimbalzo. È accaduto la scorsa notte a Cesenatico. In una nota l'Arma sottolinea che il militare prima di sparare ha intimato al ladro, senza esito, di gettare il coltello. L'uomo è stato arrestato. I militari del nucleo radiomobile erano intervenuti in via Cesenatico, per la segnalazione di un tentato furto in una casa da parte di un uomo, armato di coltello. Dopo aver acquisito alcune immagini, sono state fatte ricerche in zona che hanno consentito "di individuare il possibile autore, armato ed in verosimile stato di alterazione", spiegano i carabinieri.