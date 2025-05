Captain America | Brave New World ecco quando uscirà in streaming su Disney+

"Captain America: Brave New World" arriva finalmente in streaming su Disney+! Dopo aver conquistato il botteghino con oltre 400 milioni di dollari, l'ultima avventura del leggendario supereroe sarà disponibile per tutti gli abbonati. Scopri quando potrai vederlo comodamente da casa tua nella nuova piattaforma di streaming. Non perderti questo imperdibile capitolo dell'universo Marvel!

Più di tre mesi dopo il suo debutto nelle sale cinematografiche, l'ultima avventura Marvel di Captain America sbarca su Disney+ Dopo aver incassato più di 400 milioni di dollari in tutto il mondo, Captain America: Brave New World è pronto ad approdare in streaming su Disney+. La data d'uscita è fissata al 28 maggio prossimo. Il film Marvel Studios è interpretato da Anthony Mackie, Danny Ramirez, Shira Haas, Xosha Roquemore, Carl Lumbly, con Giancarlo Esposito, Liv Tyler, Tim Blake Nelson e Harrison Ford. Il film è diretto da Julius Onah e prodotto da Kevin Feige e Nate Moore. Louis D'Esposito e Charles Newirth sono gli executive producer. Sam Wilson impugna lo scudo in Captain America: Brave New World, un nuovo . 🔗Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Captain America: Brave New World, ecco quando uscirà in streaming su Disney+

