Captain America | Brave New World dal 28 maggio su Disney+

Dal 28 maggio, Disney+ presenta "Captain America: Brave New World", un nuovo capitolo nell’epopea di Capitan America. I fan del Marvel Cinematic Universe vivranno avventure ad alto rischio, accompagnate da immagini mozzafiato. Preparatevi a essere travolti da una storia ricca di azione e spirito eroico. Non perdere l'occasione di rivivere l'eroismo di uno dei supereroi più amati!

Captain America: Brave New World dal 28 maggio su Disney+ Il pubblico dello streaming di tutto il Marvel Cinematic Universe sarà travolto dal nuovo capitolo dell’eredità di Capitan America, sperimentando un’azione ad alto rischio e immagini cinematografiche sbalorditive quando Captain America: Brave New World arriverà su Disney+ il 28 maggio. Il film Marvel Studios è interpretato da Anthony Mackie, Danny Ramirez, Shira Haas, Xosha Roquemore, Carl Lumbly, con Giancarlo Esposito, Liv Tyler, Tim Blake Nelson e Harrison Ford. Il film è diretto da Julius Onah e prodotto da Kevin Feige e Nate Moore. Louis D’Esposito e Charles Newirth sono gli executive producer. Sam Wilson impugna lo scudo in Captain America: Brave New World, un nuovo entusiasmante capitolo che lo proietta in una cospirazione globale e in una sfida ad alto rischio con il temibile Hulk Rosso! Dopo aver conquistato il pubblico di tutto il mondo nelle sale cinematografiche ed essere diventato il secondo film di maggior incasso del 2025 negli Stati Uniti, il blockbuster è ora pronto a ispirare ancora più fan con il suo debutto in streaming in esclusiva su Disney+ a partire dal 28 maggio. 🔗Leggi su Cinefilos.it

