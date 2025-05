Capitale della cultura il Pd | Dovrà essere centrale un progetto di riorganizzazione e innovazione

Forlì, candidata a Capitale della Cultura, rappresenta un'opportunità unica per riscoprire e valorizzare il patrimonio cittadino. Tuttavia, le attuali difficoltà del settore culturale destano preoccupazione. Il PD dovrà promuovere un progetto di riorganizzazione e innovazione, affrontando con serietà i nodi critici e ponendo le basi per un futuro fiorente per la cultura forlivese.

"Forlì capitale della cultura è un sogno per tutta la città, ma c’è grande perplessità sulle condizioni attuali del nostro patrimonio. Per affrontare la sfida è necessario quindi misurarsi con alcuni nodi legati alle condizioni della cultura forlivese, a partire dalla chiusura di quasi tutti i. 🔗Leggi su Forlitoday.it © Forlitoday.it - Capitale della cultura, il Pd: "Dovrà essere centrale un progetto di riorganizzazione e innovazione"

Potrebbe interessarti su Zazoom

50 DERBY CUP: Derby della Capitale con PES

Mkers, in collaborazione con AS Roma Esports è lieta di annunciare un’importante competizione online aperta a tutti i giocatori di eFootball PES.