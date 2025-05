Capital of the Third World | proiezioni e talk sul cinema anticoloniale e femminista nell’Algeria degli anni ’60

...alle narrazioni delle donne e ai loro ruoli nella lotta per l’autodeterminazione. Attraverso proiezioni di film emblematici e discussioni approfondite, l'evento offre un’occasione per riflettere sul potere del cinema come strumento di resistenza e cambiamento sociale, celebrando la voce algerina in un periodo di profonda trasformazione storica e culturale.

Un pomeriggio di proiezioni e talk dedicati al cinema anticoloniale e femminista nell’Algeria degli anni ’60, tra rivoluzione, decolonizzazione e internazionalismo. L’iniziativa esplora le pratiche cinematografiche sviluppate nel contesto algerino post-indipendenza, con particolare attenzione. 🔗Leggi su Romatoday.it © Romatoday.it - "Capital of the Third World": proiezioni e talk sul cinema anticoloniale e femminista nell’Algeria degli anni ’60

